Euroligue féminine de basket - Kim Mestdagh et Schio arrachent une manche décisive contre Prague

(Belga) Les Italiennes de Schio se sont imposées mardi soir à domicile (69-56) face aux Tchèques de Prague pour le compte de la deuxième manche des quarts de finale de l'Euroligue féminine de basket. Grâce à ce succès, Kim Mestdagh (8 points) et ses coéquipières égalisent et arrachent une manche décisive prévue ce vendredi en République tchèque.

Battues 72-70 à Prague lors de la première manche la semaine dernière, les Italiennes de Schio ont remis les pendules à l'heure à la maison. Intenable, la Française Sandrine Gruda (16 points et 14 rebonds) a rapidement mis les joueuses locales sur les bons rails (18-13 et 37-25 à la pause). Largement aux commandes, Schio a géré la deuxième mi-temps (48-39 et 69-56) pour arracher une manche décisive. L'internationale belge Kim Mestdagh a terminé la rencontre avec 8 points, 4 rebonds, 2 passes et 1 interception en 31 minutes. (Belga)