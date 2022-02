Euroligue féminine de basket - Pas de problème pour Kim Mestdagh et les Italiennes de Schio

(Belga) Les Italiennes de Schio, avec Kim Mestdagh (11 points, 1/2 à 2 points et 3/5 à 3 points, un rebond et 5 passes en 19 minutes), se sont facilement imposées mercredi soir en déplacement chez les Turques de Galatasaray (67-80) en match de la 13e journée en Euroligue féminine de basket.

Sous l'impulsion de son duo Sandrine Gruda (16 points et 7 rebonds) et Jasmine Keys (11 points et 9 rebonds), Schio prenait rapidement les commandes de la rencontre (14-21) pour filer largement en tête à la pause (30-43). Au retour des vestiaires, les visiteuses continuaient sur leur rythme (54-64) avant de gérer le dernier acte (67-80). Au classement de ce groupe B, Schio grimpe à la 4e place avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe, composé de dix formations, seront qualifiées pour la phase finale de l'Euroligue féminine de basket. Les équipes classées 5e et 6e seront reversées en Eurocoupe. (Belga)