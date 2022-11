Euroligue féminine - Emma Meesseman réussit ses débuts européens avec Fenerbahçe

(Belga) La joueuse de basket Emma Meesseman a brillé à l'occasion de son premier match européen sous le maillot de son nouveau club le Fenerbahçe Istanbul. La joueuse belge a inscrit 20 points (9/12) pris 7 rebonds et donné 5 assists plus un bloc et une interception en 28 minutes de jeu mardi soir lors de la victoire de la formation turque sur le parquet des Italiennes de Bologne 67-85.

Meesseman, 29 ans, avait été blessée au mollet le 26 septembre dernier lors de la Coupe du monde en Australie et n'a repris la compétition que samedi dernier dans le championnat turc. Grâce à ce succès, le Fener occupe la 5e place du groupe A de l'Euroligue avec 6 points (2 victoires, 2 défaites) après 4 des 14 journées de la phase de groupes. Les quatre premières équipes des deux poules se qualifient pour la phase finale de l'Euroligue. Les 5e et 6e classées rebondissent en phase finale de l'EuroCoupe.