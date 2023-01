Euroligue féminine - Kangoeroes Malines dominé par les Hongroises de Miskolc, Schio s'impose avec Kim Mestdagh

(Belga) Kangoeroes Malines s'est incliné face aux Hongroises de Miskolc 60 à 96 pour le compte de la 9e journée de l'Euroligue féminine de basket, jeudi à Willebroek.

La Française Lisa Berkani a terminé meilleure scoreuse pour Malines avec 18 points dont un panier inscrit depuis sa partie de terrain. L'Américain Morgan Bertsch a ajouté 16 unités et la Chilienne Zia Morrisson s'est offert 18 rebonds et a marqué 12 points, mais ce ne fut pas suffisant pour inquiéter les Hongroises emmenées par la Porto-Ricaine Arella Guirantes auteur d'un impressionnant total de 21 points, 16 rebonds et 7 passes décisives. Les Malinoises d'Arvid Diels, porteuses de la lanterne rouge, encaissent une 8e défaite et n'ont pu conquérir jusqu'ici qu'une seule victoire pour leur première saison dans la plus importante compétition européenne féminine. Dans le même temps, dans le même groupe, Schio s'est imposé 70 à 65 face aux Espagnoles de Gérone. Côté italien, Kim Mestdagh a joué 16 minutes le temps d'inscrire 9 points (2/6 à 2pts, 1/4 à 3pts et 2/2 aux lancers) et prendre 3 rebonds pour un assist et 2 interceptions. Schio vient prendre la 2e place du groupe avec 6 victoires pour 7 à Sopron, le tenant du titre, en tête avec 7 succès. Seuls les quatre premiers du groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Contrairement aux années précédentes où le 5e et 6e du groupe étaient reversés en Eurocoupe, toutes les autres formations sont éliminées de la scène européenne. (Belga)