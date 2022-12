Euroligue féminine - Kangoeroes Malines s'incline à Schio

(Belga) Il n'y a pas eu de miracle pour Kangoeroes Malines mercredi soir lors de la 6e des quatorze journées de la phase régulière de l'Euroligue de basket féminin. Les championnes de Belgique se sont inclinées 74-70 (mi-temps 40-33) sur le parquet des leaders du groupe B, les Italiennes de Schio où évolue l'ancienne Belgian Cat Kim Mestdagh.

Les Malinoises étaient déjà à moins 12 après dix minutes (28-16) mais au repos le retard s'était réduit à 7 points (40-33). Les deux dernières périodes restèrent très partagées. Malines réduit son retard à deux points (45-43) avant de se retrouver à moins 8 après 30 minutes (58-50). Schio semblait se diriger vers un succès aisé (74-65 à la 39e) avant un dernier sursaut des Kangoeroes (74-70 à 4 secondes de la conclusion. Le gros match du duo Lisa Berkani (21 pts, 6 ats, 4 rebs) et Morgan Bertsch (25 pts, 5 rebs, 3 ast) n'aura pas suffi. Laure Résimont a signé un "donut" en 38 minutes (0 point et 0/8 aux tirs dont 0/7 à 3 points). Mestdagh s'est contentée de 6 points plus 5 rebonds et 4 assists en 25 minutes côté italien. Malines, qui a concédé sa 5e défaite, reste 8e et dernière du groupe avec 7 points. Les Kangoeroes joueront leur dernier match européen de l'année le jeudi 22 décembre à l'occasion de la venue des Turques du CBK Mersin, actuelles leaders de leur championnat. Schio reste en tête du groupe B avec 11 points. Les quatre premières des deux groupes rejoindront les quarts de finale. (Belga)