Euroligue féminine - Malines s'incline à Gérone et concède une 9e défaite

Malines s'est incliné 71-59 à Gérone lors de la 10e journée de l'Euroligue féminine de basket, mercredi, dans le groupe B.

Les Kangoeroes prenaient un bon départ, menant 21-26 après 10 minutes. Les Espagnoles dominaient le deuxième quart pour regagner les vestiaires à la pause avec un avantage de 2 points (39-37). Gérone portait son avance à 7 unités (56-49) avant le dernier quart-temps. Portées par Brittney Sykes (24 points, 8 rebonds, 5 passes), les Espagnoles creusaient l'écart dans les dix dernières minutes et s'imposaient 71-59. Côté malinois, Morgan Bertsch a mis 17 points. Malines reste 8e et dernier du groupe avec 11 points et un bilan d'une victoire en dix matchs. Gérone compte 16 points, un de moins que Schio, leader provisoire après sa victoire 61-72 à Salamanque. Kim Mestdagh a joué 14:11 pour les Italiennes, marquant 2 points et prenant deux rebonds. Sopron (9 matchs) et Mersin (10 matchs) totalisent aussi 16 points. Salamanque suit avec 15 points, devant DVTK (14 points) et Landes (12 points). Les quatre premiers de chacun des deux groupes avancent en quarts de finale. Lors de la prochaine journée, le 26 janvier, Malines recevra Salamanque.