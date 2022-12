Euroligue féminine - Malines s'incline contre Mersin et subit une sixième défaite en sept matches

(Belga) Kangoeroes Malines s'est incliné 69-84 contre les Turques de Mersin pour la 7e journée du groupe B de l'Euroligue féminine de basketball jeudi.

Face à Mersin et ses quatre joueuses américaines estampillées WNBA, Malines a pris un excellent départ dans la partie, s'appuyant sur son intérieure Ziomara Morrison, auteure de 11 points dans le premier quart-temps, mais Mersin a répondu pour prendre deux points d'avance après les dix premières minutes (17-19). Bien dans leur match, les Malinoises ont cependant connu un creux en fin de deuxième quart-temps qui a permis aux Turques de prendre 10 points d'avance au repos (34-44). Malines a alors couru derrière le score et Mersin a profité des erreurs malinoises pour prendre 20 points d'avance avant le dernier quart-temps (53-73). L'équipe turque a ensuite géré son avance pour s'imposer 69-84. Ziomara Morrison termine meilleure marqueuse de la rencontre côté malinois avec 20 points tandis que Morgan Bertsch a ajouté 13 points. Côté turc, Chelsea Gray a été la plus prolifique avec 28 points. Au classement du groupe B, Malines reste 8e et dernier avec 8 points. Lors de la prochaine journée, les Malinoises se rendront chez les Hongroises de Sopron, 3es avec 12 points, le jeudi 5 janvier. Lors de la saison régulière de l'Euroligue, seize équipes sont réparties en deux groupes de huit. Les quatre premières des deux groupes se qualifient pour les quarts de finale. (Belga)