Euroligue féminine - Septième défaite en huit matchs de Malines battu à Sopron

Les championnes de Belgique de Kangoeroes Malines a concédé sa 7e défaite en 8 rencontres d'Euroligue féminine de basket, jeudi à Sopron en Hongrie. Elles se sont inclinées 71-64. Menées 40-26 à la pause, elles ont remporté les deux dernières périodes mais cela n'a pas suffi.

Avec une seule victoire et 9 points au compteur, les joueuses d'Arvid Diels restent 8e et dernières du groupe B. Sopron, qui a décroché son 6e succès prend la tête du groupe avec 14 points. L'Américaine Morgan Bertsch a été la Kangoeroe la plus efficace bouclant ses 32 minutes de jeu avec 21 points et 7 rebonds. La Chilienne Ziomara Morrison a contribué à hauteur de 18 points et 7 rebonds en 30 minutes. Les 18 turnovers (contre 9 aux Hongroises) auront coûté cher aux Belges au final. Le top 4 des deux groupes se retrouvera en quarts de finale; les 5e et 6e classés seront reversés en EuroCup. Malines accueillera le jeudi 12 janvier, à l'occasion de la 9e journée, une autre formation hongroise DVTK Miskolc.