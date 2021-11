Euroligue féminine - Victoires pour Emma Meesseman (Ekaterinburg) et Kim Mestdagh

(Belga) Les Russes d'Ekaterinburg, avec Emma Meesseman (9 points), se sont imposées mardi soir en Hongrie, sur le parquet de Szekszard (67-82), pour le compte de la 5e journée en Euroligue féminine de basket. Dans le même temps, les Italiennes de Schio l'ont emporté face aux Turques du Fenerbahce (64-60). Kim Mestdagh termine la rencontre avec 6 unités.

Cinquième victoire en autant de rencontres pour la Belgian Cat Emma Meesseman qui n'a pas éprouvé de difficultés pour s'imposer face à Szekszard. Rapidement, Ekaterinburg a pris les commandes (32-45 à la pause) grâce à Jonquel Jones (17 points et 10 rebonds). La deuxième mi-temps a été gérée par les Russes qui n'ont pas été inquiétées (67-82). Emma Meesseman termine la rencontre avec 9 points (4/8 à 2 points et 1/1 aux lancers), 6 rebonds, 6 passes et 1 interception en 27 minutes. Les Russes d'Ekaterinburg restent en tête de leur poule avec 5 victoires en autant de rencontres. De son côté, Kim Mestdagh a décroché un 2e succès dans la compétition mardi soir. Dans une rencontre serrée de bout en bout, les Italiennes de Schio ont réussi à renverser les Turques du Fenerbahce (31-26 et 64-60) dans le sillage de Sandrine Gruda (17 points et 8 rebonds). Kim Mestdagh termine la rencontre avec 6 points (1/5 à 2 points, 1/3 à 3 points et 1/1 aux lancers), 1 rebond, 1 passe et 2 interceptions en 15 minutes. Au classement, les Italiennes grimpent provisoirement à la 3e place avec un bilan de 2 victoires pour 3 défaites. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe, composé de huit équipes, seront qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. Les équipes classées 5e et 6e seront reversées en quarts de finale de l'Eurocoupe féminine.