Euroligue FIBA (d) - Ekaterinburg et Emma Meesseman s'imposent contre Schio et Kim Mestdagh

(Belga) Ekaterinburg, avec Emma Meesseman, s'est imposé face à Schio, avec Kim Mestdagh, lors de la 4e journée d'Euroligue FIBA dans une bulle jouée à Schio en Italie.

Meesseman a compilé 10 points, 3 rebonds et 3 assists en 27 minutes. Mestdagh, de son côté, a inscrit 5 points, en plus de 2 assists en 17 minutes. Dans l'autre match du groupe, Gérone a pris facilement la mesure de Riga 82-52. Au classement, Ekaterinburg occupe la tête avec 8 points devant Gérone (7 points), Schio (5) et Riga (4). (Belga)