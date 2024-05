Euroligue: Jordan Loyd revient en forme, Monaco reprend espoir

Le tir à trois points de l'Américain, qui a donné la victoire à Monaco vendredi dernier dans la deuxième rencontre de la série disputée au meilleur des cinq matches (93-88) et permis à la Roca Team d'égaliser à une victoire partout, n'a pas surpris les fans monégasques. Il ressemblait trait pour trait à celui qui leur avait permis, la saison dernière, de décrocher le titre de champion de France.

"Au-delà de ce panier, il y a un état d'esprit et une positivité qu'il apporte", assure le pivot Mama Jaitey. "C'est un leader, ajoute-t-il, il veut gagner et sait comment gagner, on a besoin de ça."

A 30 ans, Loyd est un meneur qui sait prendre ses responsabilités, et son palmarès est éloquent: champion NBA avec les Toronto Raptors en 2019 (sans jouer en play-offs), vainqueur de la Ligue adriatique avec l'Étoile Rouge de Belgrade en 2021, du championnat de Russie avec Saint-Pétersbourg en 2022, du championnat de France en 2023.

Pourtant, cette saison a été compliquée pour lui. Opéré du dos l'été dernier aux Etats-Unis, il a mis très longtemps à se rétablir et n'a participé au final qu'à 15 des 34 rencontres d'Euroligue disputées par son club depuis le début de la saison.