Euroligue: Kemba Walker, des débuts discrets à Monaco

La Roca Team dispose d'un budget de 27,5 millions, énorme pour le Championnat de France mais moyen en Europe, et ses infrastructures sont éloignées des standards, notamment sa salle.

Pour se faire accepter, la Roca Team doit donc taper fort à la fois sportivement et médiatiquement. Elle l'a fait sur le premier volet en se qualifiant pour le dernier Final Four à Kaunas et sur le second en obtenant la signature de Walker, le 21 juillet dernier.

Mais pour l'instant, l'expérience hors norme et la maîtrise du jeu de Walker ne se sont pas vues sur le terrain. Son genou notoirement fragilisé, la star a eu un faible impact lors des sept rencontres d'Euroligue disputées. À Madrid, contre le Real (73-91), le 16 novembre, il a par exemple manqué ses cinq tentatives à trois points en 12.35 de jeu.