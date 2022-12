Euroligue - L'ASVEL et Retin Obasohan s'inclinent au Real Madrid

(Belga) L'ASVEL Villeurbane et Retin Obasohan se sont inclinés 92-73 sur le parquet du Real Madrid pour la 15e journée de l'Euroligue de basketball jeudi.

Obasohan a compilé 10 points et 3 assists en 32 minutes passées sur le parquet. Amine Noua a terminé meilleur marqueur de la partie côté français avec 17 points. Après trois victoires de suite, l'ASVEL chute à la 15e place du classement avec un bilan de six victoires et neuf défaites. Le Real Madrid remonte lui à la 4e place avec dix victoires et cinq défaites. Les huit premiers après les 34 journées de la phase classique disputeront les quarts de finale. (Belga)