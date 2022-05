Euroligue - L'Olympiakos met fin au rêve de Monaco et se qualifie pour le Final Four

(Belga) L'Olympiakos s'est qualifié pour le Final Four de l'Euroligue de basket (messieurs) en mettant fin au rêve de Monaco mercredi. Dans leur salle surchauffée de 12.000 supporters, le club grec s'est imposé 94 à 88 (mi-temps: 41-48) dans le 5e match décisif des quarts de finale remportant la série 3 victoires à 2.

Les Grecs affronteront l'Anadolu Efes Istanbul, le champion en titre, en demi-finales lors du Final Four organisés en Serbie à Belgrade du 19 au 21 mai. Sous les yeux de Kevin Durant, les portes de Belgrade et du Final Four se sont ainsi refermées sur Sasa Obradovic et les Monégasques, victorieux de l'EuroCup l'an dernier, malgré Mike James (24 points, 10 passes) et Paris Lee (14 points). Malheureux lors du match 4 en manquant le tir de la victoire, Kostas Sloukas s'est fait pardonner en inscrivant un tir primé pour assommer les Monégasques (89-83) dans le money-time. Tyler Dorsey (16 pts) a scellé le sort du match. Thomas Walkup a rajouté 17 unités. Monaco est passé tout proche d'arracher son ticket pour le Final Four ce qui aurait constitué une première pour un club du championnat de France depuis 1997. L'autre demi-finale opposera Barcelone, premier de la saison régulière, au Real Madrid. Depuis le passage à une formule des quarts de finale au meilleur des cinq rencontres en Euroligue, c'est la 15e fois que la série s'est jouée dans un match décisif et à chaque fois l'équipe hôte s'est qualifiée. (Belga)