Euroligue: le Real Madrid sous tension maximale à Belgrade

Au bord de l'élimination et en terrain hostile, le Real Madrid entreprend un déplacement sous haute tension sur le parquet du Partizan Belgrade mardi (20h30) en quart de finale de l'Euroligue de basket.

Le voyage dans la Stark Arena et ses plus de 18.000 spectateurs chauffés à blanc est d'ordinaire intimidant. Il s'annonce inquiétant pour le club merengue, cinq jours après la bagarre générale entre joueurs en Espagne et le deuxième revers des Madrilènes, finalistes sortants mais à une défaite de la sortie.