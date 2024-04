Euroligue: les basketteuses de Villeneuve-d'Ascq en finale en venant à bout de Prague

"On a prouvé toute la saison qu'on méritait d'être ici et qu'on pouvait battre les meilleures équipes", résumait la tête haute jeudi l'intérieure américaine Kennedy Burke, meilleure marqueuse des "Guerrières" en Europe cette saison (15,4 pts de moyenne).

"On doit continuer à être dans le partage comme on le fait jusqu'à présent avec six joueuses à plus de 10 points de moyenne toutes compétitions confondues. Voilà un peu l'idée sans dévoiler tout le plan de jeu", souriait le sélectionneur de la Belgique, plus souriant que jamais vendredi.