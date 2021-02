Euroligue (m) - Ismaël Bako et l'ASVEL vont chercher une grosse victoire à Barcelone

(Belga) Les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se sont imposés vendredi soir en Espagne, sur le terrain de Barcelone (69-76) pour le compte de la 26e journée en Euroligue de basket. Le Belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 5 points.

Les Français enchaînent les victoires ces dernières semaines en Euroligue. En s'imposant à Barcelone, les coéquipiers d'Ismaël Bako ont assuré une sixième victoire consécutive dans la compétition dans une rencontre qui a été serrée pendant 40 minutes. Grâce à un excellent Norris Cole (21 points et 4 passes), les visiteurs prenaient un meilleur départ (15-19) mais les Espagnols réagissaient juste avant la pause, profitant des nombreuses pertes de balle (17) des Français pour repasser devant à la pause (35-34). Au retour des vestiaires, c'était au tour de William Howard (13 points et 8 rebonds) de se mettre en évidence pour permettre aux coéquipiers d'Ismaël Bako de rester au contact à l'entame des dix dernières minutes (54-54). Sentant l'exploit à portée de mains, les joueurs de TJ Parker ne lâchaient rien pour finalement s'imposer (69-76) au bout du suspense. Le pivot des Belgian Lions Ismaël Bako termine la rencontre avec 5 points (2/3 à 2 points et 1/2 aux lancers), 3 rebonds et 1 contre en 14 minutes. Au classement, les Français restent 12e avec un bilan de 12 victoires pour 14 défaites. Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18, seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. Mardi prochain, les coéquipiers d'Ismaël Bako se déplaceront en Lituanie pour y affronter le Zalgiris Kaunas pour le compte de la 27e journée en Euroligue de basket. (Belga)