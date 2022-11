Euroligue messieurs - Valence s'incline devant le Real Madrid malgré un grand Sam Van Rossom

(Belga) Le duel hispano-espagnol de la 9e journée de l'Euroligue masculine de basket entre Valence et le Real Madrid est revenu à l'équipe madrilène, 73-80. Menée d'entrée (19-31 après dix minutes), l'équipe locale a entrepris une course poursuite qui s'est avérée inutile. Le Bosnien du Real Dzanan Musa s'est révélé décisif avec une feuille de stats riche de 28 points (12/18), 6 rebonds, 2 assists et 2 interceptions.

Titulaire, Sam Van Rossom a été le Valencien le plus en vue, terminant meilleur marqueur avec 17 points à 6/9 aux tirs dont 5/8 à 3 points. Il a aussi donné 3 assists et pris deux rebonds en près de 26 minutes de jeu. L'ancien Belgian Lions, qui a renoncé à 36 ans à la sélection nationale pour se consacrer à son club, tournait à 7 points, 2 assists, 0.8 rebond et 0.2 interception en un peu plus de 14 minutes de jeu, lors de ses cinq premières rencontres de la saison en Euroligue. Au classement, le Real occupe la 3e place (6v.-3d.), Valence recule au 12e rang (4v.-5d.) (Belga)