Euroligue : Monaco assomme Villeurbanne et se replace

L'AS Monaco, net vainqueur de l'Asvel (100-75) mardi à l'Astroballe dans le duel des deux clubs du Championnat de France engagés en Euroligue, s'est replacée dans la course à la qualification pour la phase finale.

Cette rencontre, disputée devant 2.000 spectateurs sur 5.500 possibles en raison des restrictions sanitaires, comptait pour la 19e journée. Elle avait été reportée le 7 janvier en raison de cas de Covid dans l'effectif de l'Asvel.

Villeurbannais et Monégasques se sont affrontés à trois reprises cette saison.

En Euroligue, l'Asvel avait gagné le match aller au buzzer sur un ultime lancé de William Howard (85-84) mais en championnat l'ASM s'était, en revanche, imposée (84-82), les deux fois à la salle Gaston-Médecin de Monaco.

Depuis le limogeage de son entraîneur Zvezdan Mitrovic, remplacé par Sasa Obradovic le 13 décembre, la Roca Team a remporté quatre victoires pour deux défaites en Euroligue passant ainsi de la 13e à la 9e place (9 victoires, 11 défaites) et devance désormais l'Asvel (12e, 8-11) qui n'a remporté, contre Fenerbahçe (84-82), qu'une seule de ses sept dernières rencontres européennes.

"Nous avons été concentrés et avons fait du bon travail durant quarante minutes. Offensivement, nous n'avons jamais trop de problèmes pour mettre des points mais défensivement, nous avons fait les efforts surtout après la mi-temps", s'est réjoui Obradovic.

Le quatuor formé par Mike James (20 points, 7 passes), Donatas Motiejunas (22 pts) et Dwayne Bacon (21 pts) et Alpha Diallo (17 pts), a fait très mal aux champions de France, toujours privés de Raymar Morgan, David Lighty, Victor Wembanyama et William Howard, blessés, et qui concède 100 points pour la première fois cette saison en Euroligue.

Motiejunas et Alpha Diallo ont notamment été les deux meilleurs joueurs du match.

Supérieur au rebond, défensif notamment, mais aussi sur les tirs extérieurs (10/17, 58,8%, contre 7/19 et 38,8% pour l'Asvel), Monaco, sans l'ancien Villeurbannais Léo Westermann, a maîtrisé la rencontre. L'ASM a limité les deux fers de lance rhodanien, Elie Okobo (10 pts) et Chris Jones (9 pts) et acquis jusqu'à 22 points d'avance (75-53) à la 29e minute.

Un écart que les hommes de TJ Parker n'ont jamais pu combler dans le dernier quart-temps, bien au contraire avec un déficit porté à 25 points au final (100-75).

"La grosse déception vient du premier quart temps. C'est notre troisième match en cinq jours. Il y a de la fatigue avec un effectif restreint. Nous avons les jambes pour marquer 24 points mais nous ne les avons pas pour défendre et nous encaissons 27 points à domicile contre une équipe de Monaco talentueuse. Du coup, on se tire une balle d'entrée", a déploré le technicien villeurbannais.