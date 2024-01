Euroligue: Monaco déjà face à un mur pour débuter la phase retour

Monaco, 5e de l'Euroligue après la phase aller, reste en course pour l'objectif annoncé d'une place dans le Top 4, mais devra pour cela bien gérer ses deux prochains déplacements, contre le Maccabi Tel Aviv mardi à Belgrade et l'Olympiakos jeudi à Athènes.

"On avait très bien débuté, se souvient l'entraîneur serbe. Cette saison, ça a été plus compliqué. On est entré doucement dans la compétition. Notre maturation est plus lente."

Pourtant, pour une fois dans son histoire récente, Monaco a gardé la même ossature à l'intersaison. "Oui, mais il y a eu le Mondial, avec des retours dans des états de forme physiques et mentaux disparates (Motiejunas, Okobo, Tarpey, Ouattara, NDLR)", analyse Obradovic. "Il a aussi fallu progressivement intégrer Kemba (Walker) et les recrues (Tarpey, Jaiteh, Cornelie, NDLR). Enfin, la blessure de Jordan Loyd est préjudiciable."

Opéré du dos durant l'été, le MVP des finales du championnat de France 2023, élément majeur du système Obradovic, n'a disputé que cinq rencontres d'Euroligue.