Euroligue - Monaco égalise à l'Olympiacos, le Real Madrid double la mise contre le Maccabi Tel-Aviv

Monaco a rétabli l'égalité face à l'Olympiacos (1-1) tandis que le Real Madrid mène désormais 2-0 contre le Maccabi Tel-Aviv en quarts de finale de l'Euroligue de basketball, disputés au meilleur des cinq manches, vendredi.

Battu 71-54 à Athènes mercredi, Monaco a réagi sur le parquet de l'Olympiacos avec une large victoire 72-96 et égalise dans la série. Les Monégasques ont notamment pu se reposer sur leur meneur Mike James, auteur de 23 points. Monaco va désormais recevoir l'Olympiacos à deux reprises le 27 avril et le 29 avril. S'il s'impose à deux reprises, l'ASM sera qualifié pour le Final Four qui aura lieu à Belgrade du 19 au 21 mai. Dans l'autre rencontre du jour, le Real Madrid a doublé la mise face au Maccabi Tel-Aviv. Déjà vainqueur 84-74 mercredi, le Real s'est cette fois imposé plus largement (95-66) pour mener 2-0 dans la série avec notamment 17 points de Sergio Llull. En cas de victoire mardi en Israël, les Madrilènes seront qualifiés pour le Final Four.