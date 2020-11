Euroligue - Première victoire pour Bako et Villeurbanne

(Belga) Les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se sont imposés jeudi soir (86-88) en déplacement chez les Espagnols de Baskonia Vitoria pour le compte de la septième journée en Euroligue de basket. Le Belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 4 points au compteur.

Après trois défaites de suite, les coéquipiers d'Ismaël Bako sont allés chercher une importante victoire sur le terrain de Baskonia Vitoria jeudi soir. Dès le début de la rencontre, ce sont les Français qui prenaient les commandes (20-26) dans le sillage d'un Moustapha Fall intenable (19 points et 5 rebonds). Les Espagnols réagissaient lors du deuxième acte, remporté 23-17, pour remettre les compteurs à égalité à la pause (43-43). Au retour des vestiaires, le meneur français Antoine Diot faisait parfaitement jouer ses coéquipiers (15 points, 7 passes et 5 rebonds) pour donner cinq points d'avance (61-66) à dix minutes de la fin de la rencontre. Les Espagnols s'en remettaient au duo Jekiri (23 points) et Henry (20 points) pour donner une fin de match à suspense qui permettait tout de même aux Français de LDLC ASVEL Villeurbanne d'arracher ce premier succès dans la compétition (86-88). Le pivot belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 4 points (1/2 à 2 points et 2/2 aux lancers) et 3 rebonds en 10 minutes. Vendredi prochain, les Français accueillent les Russes du Zenit Saint-Pétersbourg pour le compte de la huitième journée en Euroligue de basket. Pour rappel, les huit meilleures équipes (sur 18) seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)