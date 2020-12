Euroligue - Sam Van Rossom et Valence craquent en deuxième mi-temps

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont inclinés mardi soir à domicile face aux Russes du Zenit Saint-Petersbourg (72-85) pour le compte de la 4e journée, en retard, en Euroligue de basket. Le Belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 9 points.

Si la première mi-temps était complètement à l'avantage des Espagnols (12-16 et 39-33 à la pause), notamment grâce à un très bon Bojan Dubljevic (18 points), le retour des vestiaires fut beaucoup plus compliqué pour les coéquipiers de Sam Van Rossom. Justin Hollins (20 points) et Kevin Pangos (12 points et 12 passes), faisaient voler en éclat la défense espagnole qui encaissait 32 unités en 10 minutes (60-65). La physionomie de la rencontre ne changeait plus dans le dernier acte, une fois encore remporté facilement par les visiteurs qui empochent une victoire logique (72-85). Sam Van Rossom termine la rencontre avec 9 points (4/4 à 2 points, 0/3 à 3 points et 1/1 aux lancers), 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 24 minutes. Ce jeudi, les coéquipiers de Sam Van Rossom accueilleront les Turcs de l'Anadolu Efes Istanbul pour le compte de la 13e journée. Au classement, les Espagnols présentent un bilan de 7 victoires pour 5 défaites mais restent en course pour la qualification pour le prochain tour. Les huit meilleures équipes, sur 18, au terme de la phase classique seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)