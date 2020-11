Euroligue - Sam Van Rossom offre la victoire à Valence au buzzer

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont imposés, au bout du suspense, vendredi soir à domicile (82-80) face aux Israéliens du Maccabi Tel Aviv pour le compte de la dixième journée en Euroligue de basket. Le Belge Sam Van Rossom a inscrit le panier de la victoire et termine le match avec 4 points.

Au terme d'un match à rebondissements, les coéquipiers de Sam Van Rossom ont arraché la victoire dans les dernières secondes face au Maccabi Tel Aviv. En première mi-temps, ce sont les Espagnols qui prenaient les commandes de la rencontre sous l'impulsion d'un très bon Klemen Prepelic (22 points) pour faire 19-17 et 43-37 à la pause. Au retour des vestiaires, les Israéliens renversaient complètement la situation en dix minutes grâce à un Scottie Wilbequin (25 points dont 7x3) intenable pour virer en tête à l'entame du dernier quart (58-59). Dix dernières minutes à suspense où les visiteurs pensaient avoir fait la différence à une minute de la fin (74-79) avant que le Belge Sam Van Rossom n'offre la victoire aux Espagnols sur un panier au buzzer (82-80). Le Belgian Lion termine la rencontre avec 4 points (1/2 à 2 points et 2/2 aux lancers), 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 21 minutes. Au classement, Valence remonte à la quatrième place avec un bilan de 6 victoires pour 3 défaites. Vendredi prochain, Valence se déplacera en Turquie pour y affronter Fenerbahce Beko Istanbul pour le compte de la onzième journée en Euroligue de basket. Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18, au terme de la phase classique seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)