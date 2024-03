Euroligue: soirée record pour Monaco et James face à l'Etoile Rouge de Belgrade

Tout le monde attendait ça! Avec douze points à inscrire pour dépasser les 4.455 points inscrits par le Grec Vasilios Spanoulis entre 2005 et 2021, Mike James avait attiré l'attention du monde du basket avant la rencontre.

Devant ses parents et ses amis, venus spécialement des États-Unis pour l'occasion, James n'a pas tremblé. Longtemps considéré comme un joueur difficile à canaliser et connu pour ses relations compliquées avec les entraîneurs Ettore Messina, qui ne l'a pas conservé à Milan, puis Dimitris Itoudis à Moscou, il a réalisé l'objectif de sa soirée avant la mi-temps. Il compte désormais 4.464 points.

Dans un premier temps, James a égalé le record de Spanoulis par un lancer franc (31-23, à 6'40 de la mi-temps). Puis, toujours au cours du deuxième quart-temps, il l'a battu sur un tir à deux points, à 3'54 de la pause.

Conformément au protocole prévu par l'Euroligue, le match a été arrêté quelques minutes pour lui remettre, au son de la chanson "Eye of the Tiger", bande originale du film Rocky III, le ballon de la rencontre et lui permettre de recevoir l'ovation de la salle Gaston-Médecin, avant que la partie ne reprenne.