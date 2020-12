Euroligue - Troisième quart fatal pour Van Rossom et Valence

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont inclinés jeudi soir (92-100) face aux Allemands de l'Alba Berlin pour le compte de le 12e journée en Euroligue de basket. Le Belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 7 points.

Dans une rencontre résolument tournée vers l'attaque, ce sont les visiteurs qui ont été les plus réguliers pendant 40 minutes. En première mi-temps, ce sont d'ailleurs les Allemands qui prenaient les commandes (21-27) grâce au duo Jayson Granger (17 points) et Luke Sikma (15 points). Les Espagnols réagissaient au deuxième acte pour revenir à une petite unité à la pause (50-51). C'est au retour des vestiaires que l'Alba Berlin a plié la rencontre. Toujours en réussite aux shoots, les Allemands faisaient feu de partout et remportaient le troisième quart (15-32) pour virer à 65-83 à l'entame des dix dernières minutes. Les coéquipiers de Sam Van Rossom tentaient un dernier retour mais il était trop tard pour encore revendiquer la victoire (92-100). Le meneur des Belgian Lions, l'équipe nationale belge de basket, termine la rencontre avec 7 points (2/7 à 3 points et 1/1 aux lancers), 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 19 minutes. Au classement, les Espagnols pointent à la 3e place avec un bilan de 7 victoires pour 4 défaites. Jeudi prochain, Valence se déplacera en Turquie pour y affronter l'Anadolu Efes Istanbul pour le compte de la 13e journée en Euroligue de basket. Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18 au terme de la phase classique seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)