Euroligue - Van Rossom et Valence s'imposent à Istanbul

(Belga) Valence est allé s'imposer de justesse 91-92 dans les installations de l'Anadolu Efes Istanbul mardi lors de la 3e journée de l'Euroligue de basket. Sam Van Rossom, qui est resté 15:05 sur le parquet, a pris à son compte 12 points et 4 assists.

Retin Obasohan a lui joué 16:41 pour le compte de l''Asvel, qui a été battu 84-63 à le Fenerbahçe Istanbul. Le Belge a marqué 5 points et donné 2 assists. Bologne, avec Ismaël Bako pendant 4:55, s'esy incliné 68-65 à Kaunas. Avec un bilan d'une victoire et deux défaites, Valence, Bologne et l'Asvel pointent respectivement aux 13e, 14e et 15e rang du classement. Les huit premiers seront qualifiés pour les playoffs. (Belga)