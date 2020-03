Euroligue - Victoire de Villeurbanne face à Valence

(Belga) Les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se sont imposés mardi soir à domicile face aux Espagnols de Valence (72-65) en match de la 27e journée de l'Euroligue de basket. Les Belges Ismaël Bako (Villeurbanne) et Sam Van Rossom (Valence), tous les deux blessés, n'ont pas joué.

Belle victoire pour Villeurbanne qui a enregistré son 10e succès de la saison (pour 17 défaites) en Euroligue et qui pointe à la 14e place au classement. Les Espagnols de Valence restent quant à eux bloqués à 12 victoires (pour 15 défaites) et se retrouvent 9e. Une rencontre que les Français ont dominé de bout en bout. Dès le début, les coéquipiers d'Ismaël Bako (blessé), prenaient les commandes (20-17 et 38-30 à la mi-temps) grâce à son duo Jordan Taylor (10 points et 5 passes) et David Lighty (20 points et 5 rebonds). Après la pause, Valence réagissait sous l'impulsion du Français Louis Labeyrie (11 points et 7 rebonds) pour recoller à 56-52 à l'entame des dix dernières minutes. Un dernier acte maîtrisé par les Français qui ne craquaient pas. Ce jeudi, Villeurbanne se déplace au Real Madrid pour le compte de la 28e journée en Euroligue alors que Valence accueille les Italiens de Milan. Les huit meilleures équipes (sur 18) au terme de la phase classique sont qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)