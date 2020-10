Euroligue - Victoire pour Sam Van Rossom et Valence au Real Madrid

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont imposés jeudi soir en déplacement face à leurs homologues du Real Madrid (77-93) dans le cadre de la deuxième journée en Euroligue de basket messieurs. L'international belge Sam Van Rossom a terminé la rencontre avec 5 points.

Le début de la rencontre était pourtant à l'avantage des Madrilènes qui prenaient les commandes (19-17) grâce à son duo Walter Tavares (15 points) et Facundo Campazzo (14 points). La suite du match fut par contre à l'avantage de Valence. Le pivot monténégrin Bojan Dubljevic (24 points) était intenable et permettait aux visiteurs de recoller au score, et de passer devant, à la pause (39-44). La tendance s'intensifiait au retour des vestiaires dans une deuxième mi-temps à sens unique. Les coéquipiers de l'international belge Sam Van Rossom remportaient le troisième acte 14-24 et ponctuaient la rencontre sur le score de 77-93 à la faveur de dix dernières minutes remportées 24-25. Valence s'affiche à présent avec un bilan de deux victoires en autant de rencontres en Euroligue. Le meneur des Belgian Lions, Sam Van Rossom, a conclu sa rencontre avec 5 points (2/4 à 2pts et 1/1 aux lancers), 5 rebonds et 4 passes en 18 minutes. Mardi prochain, Valence accueillera les Espagnols de Barcelone pour le compte de la troisième journée. Pour rappel, les huit meilleures équipes (sur 18) au terme d'une série de matchs en aller-retour seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)