Euroligue: le match Villeurbanne-Belgrade annulé en raison de cas de Covid-19

Le match entre Villeurbanne et l'Etoile Rouge Belgrade comptant pour la 4e journée de l'Euroligue de basket et prévu jeudi à 20h45 à l'Astroballe a été annulé en raison de cas de Covid-19 au sein de l'effectif de l'Asvel, ont annoncé les organisateurs.

"Plusieurs joueurs de l'Asvel ont été testés positifs au Covid-19, laissant l'équipe sans le minimum de huit joueurs sur la liste aptes à jouer", a expliqué l'Euroleague Basketball dans un communiqué.

La rencontre de la 3e journée contre les Grecs du Panathinaikos mardi soir avait déjà été annulée deux heures avant le coup d'envoi pour la même raison.

"Nous sommes sincèrement triste que le match entre l'Asvel et l'Etoile Rouge soit annulé pour des raisons de santé. L'Etoile Rouge était préparée pour voyager et jouer le match, mais la santé des joueurs, de l'entraîneur, du staff, de l'encadrement et de tous les employés est le plus important en ce moment", a tweeté le club serbe.

A leur retour de Milan jeudi dernier, les joueurs de l'Asvel et l'ensemble du staff ont été testés, comme le prévoit le protocole sanitaire de l'Euroligue. Les différentes séries de tests réalisés les jours qui ont suivis ont révélé un total de cinq joueurs et trois membres de l'encadrement positifs au Covid-19.

De plus, deux joueurs ont présenté mardi des "symptômes fiévreux", rendant impossible la tenue de la rencontre contre le Panathinaikos.

Le club de Tony Parker avait déjà dû se passer de Guerschon Yabusele pendant quatre matches en début de saison, car le joueur avait été testé positif au Covid-19.

-Revirement de l'Euroligue -

Initialement, le règlement sanitaire de l'Euroligue prévoyait un match perdu par forfait (20-0) pour une équipe ne pouvant aligner huit joueurs. Mais mercredi dans la soirée, Euroleague Basketball est revenu sur ce point, souhaitant modifier l'article en question pour permettre un report et une reprogrammation de ces rencontres et non une annulation et un match perdu.

Si la proposition est adoptée, elle sera rétroactive et permettra de reprogrammer les six rencontres d'Euroligue (4) et d'Eurocoupe (2) qui n'ont pas pu se dérouler pour cette raison.

Le Zenith Saint-Pétersbourg, qui s'est retrouvé dans la même situation que l'Asvel, avait appris mercredi que ses deux matches de la 3e et de la 4e journée étaient perdus 20-0, respectivement contre les clubs espagnols de Vitoria et Valence. Une décision qui sera caduque si le nouveau règlement est adopté.

"Le club est désormais dans l'attente de la décision du comité sanitaire de la Ligue nationale de basket, qui se réunira ce mercredi soir, pour statuer sur la tenue, ou non, de la rencontre d'Elite, prévue lundi soir à l'Astroballe entre l'Asvel et Gravelines", a indiqué Villeurbanne dans un communiqué.

La LNB prévoit un report d'une rencontre du championnat de France si une équipe ne peut aligner suffisamment de joueurs.