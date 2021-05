Euromillions Basket League - Alost et Malines s'imposent à l'extérieur à Ostende et à Liège

(Belga) Malines s'est imposé mardi soir en déplacement à Liège (80-82) en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Alost a fait chuter Ostende (64-76).

Match à suspense mardi soir au Country Hall de Liège. Si Malines prenait le meilleur départ (19-27) sous l'impulsion de Marvin Clark (18 points), les joueurs de Lionel Bosco ne baissaient pas les bras. Milos Bojovic (25 points) était en grande forme et petit à petit, les locaux réduisaient l'écart (38-46 et 61-66 après 30 minutes). Dans un final à suspense, Liège revenait à une possession mais Brieuc Lemaire loupait sa dernière tentative en fin de match (80-82). Dans l'autre rencontre de la soirée, Alost s'est imposé sur le parquet d'Ostende qui avait récupéré deux joueurs (Keye Van der Vuurst de Vries et Olivier Troisfontaines) par rapport au match de ce week-end à Malines. Ce sont pourtant les Alostois qui dominaient les trois premiers quart-temps (14-20, 31-45 et 45-61 à la 30e) grâce à Bogic Vujosevic (19 points). Mais Ostende ne lâchait rien dans le sillage de Pierre-Antoine Gillet (17 points) pour revenir à 61-66 avant un dernier coup d'accélérateur des Alostois (64-76). Au classement, Mons reste en tête avec un bilan de 17 victoires pour 5 défaites, devant Ostende (17-4) et Anvers (15-8). Suivent Alost (14-9), Limburg United (12-11), Louvain (10-12), Charleroi (9-14), Malines (9-13), Liège (5-17) et le Brussels (4-19). (Belga)