Euromillions Basket League - Alost prend sa revanche sur Limburg United

(Belga) Alost s'est imposé à domicile face à Limburg United ce dimanche en début de soirée (88-70) pour le compte de la 10e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Battu vendredi soir sur le parquet de Limburg United (81-76), Alost a pris sa revanche ce dimanche face aux mêmes Limbourgeois. Une rencontre qui s'est jouée en première mi-temps. Sous l'impulsion de leur meneur, Vladimir Mihailovic (29 points et 11 fautes provoquées), ce sont les locaux qui prenaient rapidement les commandes de la rencontre et creusaient déjà un premier écart après 10 minutes (22-13). En réussite aux tirs, les hommes d'Yves Defraigne, le coach des Okapis, continuaient sur leur lancée pour rejoindre les vestiaires avec près de 20 points d'avance (48-29). Après la pause, Limburg United réagissait par l'entremise de son duo Luke Knapke (14 points) et Daniel Mullings (16 points) pour remporter le troisième acte (20-27) mais l'écart creusé en première mi-temps était trop important et ce sont bien les Alostois qui terminent cette rencontre avec la victoire (88-70). Au classement, Ostende reste en tête avec un bilan de 8 victoires pour 1 défaite. Suivent Anvers (7-2), Mons (7-1), Limburg United (5-3), le Brussels (3-7), Charleroi (3-6), Alost (4-2), Malines (2-5), Louvain (1-7) et Liège (1-7). Pour rappel, vendredi, Anvers s'est imposé sur le parquet du Spirou de Charleroi (65-78) alors que Limburg United l'a emporté à domicile face à Alost (81-76). Samedi, Ostende a remporté le choc de la journée face à Mons (63-88) et dans le même temps, le Brussels s'est imposé sur le parquet de Malines (63-83). Enfin, plus tôt ce dimanche, Liège a décroché son premier succès de la saison en déplacement à Louvain, après prolongation (80-85). (Belga)