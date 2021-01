Euromillions Basket League - Charleroi s'impose à domicile face à Liège

(Belga) Le Spirou de Charleroi s'est imposé vendredi soir à domicile face à Liège Basket (82-72) pour le compte de la deuxième journée avancée du deuxième tour en Euromillions Basket League, le championnat de Belgique de basket.

Le début de match était totalement à l'avantage des Carolos qui profitaient pleinement des erreurs défensives des visiteurs pour inscrire de nombreux paniers faciles en lay-up (24-13). La suite du match fut plus équilibrée et Ioann Iarochevitch (18 points), permettait aux Liégeois de faire jeu égal avec le Spirou de Charleroi (38-28 à la pause). Au retour des vestiaires, Milos Bojovic retrouvait un peu d'adresse et la physionomie de la rencontre changeait complètement. Les Liégeois repassaient devant à l'entame des dix dernières minutes (52-54). Dans un final à suspense, les Carolos trouvaient la solution en fin de match grâce à l'adresse de Yoeri Schoepen qui plantait trois tirs à trois points dans les dernières minutes pour faire basculer la rencontre (82-72). Charleroi empoche sa troisième victoire de la saison en championnat, pour cinq défaites, tandis que Liège enregistre son troisième revers en autant de rencontre. La journée de championnat se poursuit ce samedi avec Anvers-Malines et Louvain-Alost. Dimanche, le Brussels reçoit Ostende tandis que Liège se déplace à Limburg United. . (Belga)