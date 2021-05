Euromillions Basket League - Lovre Basic prolonge l'aventure à Liège pour deux saisons

(Belga) Arrivé à Liège la saison dernière, le meneur croate Lovre Basic vient d'officiellement prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires chez les Principautaires en BNXT League, le championnat belge de basket.

Après avoir enregistré les départs de Milos Bojovic (nouvelle destination encore inconnue) et de Romain Boxus (Louvain), ainsi que les arrivées de Bram Bogaerts (Malines) et de William Robeyns (Brussels), c'est à présent une prolongation de contrat qui vient d'être annoncée par les dirigeants liégeois. En effet, le meneur de jeu croate Lovre Basic (26 ans), vient de prolonger l'aventure chez les Principautaires pour les deux prochaines saisons. "Il a vécu, pour sa première expérience à l'étranger et dans les conditions difficiles de la crise Covid, un début de saison difficile avant de montrer tout son talent à partir de mi-mars. Nous sommes certains qu'il va totalement exploser la saison prochaine", se réjouissent les dirigeants liégeois. Cette saison, Lovre Basic tournait à 9.6 points, 1.5 rebond et 4.8 passes de moyenne en 26 minutes. Pour rappel, Liège Basket a terminé avant-dernier du championnat avec un bilan de 6 victoires pour 20 défaites. (Belga)