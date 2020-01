Euromillions Basket League - Malines s'impose face à Ostende au bout du suspense

(Belga) Grosse prestation des Malinois qui l'ont emporté à domicile sur le plus petit écart (79-78) face à Ostende vendredi soir pour le compte de la 6e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Grâce à ce succès, Malines remonte provisoirement à la 6e place du classement avec un bilan de 7 victoires pour 7 défaites. De son côté, Ostende pourrait voir Anvers et Mons revenir à sa hauteur en tête du classement avec un bilan de 10 victoires pour 4 défaites. Cette rencontre entre Ostendais et Malinois a été serrée pendant 40 minutes. Dès le début du match, ce sont les visiteurs qui prenaient les commandes du match (18-22) mais les Malinois renversaient la vapeur avant la pause (40-36). Au retour des vestiaires, l'Ostendais Braian Angola (15 points) poussait sur l'accélérateur et permettait aux Côtiers de creuser un écart d'une dizaine de points (52-62) mais c'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme des Malinois qui, dans le sillage de son duo Shavon Coleman (17 points)-Terry Deroover (16 points), revenaient au marquoir pour finalement s'imposer au bout du suspense sur le plus petit écart. Samedi, Alost accueille Louvain alors que le Spirou de Charleroi reçoit Limburg United. Le déplacement de Mons au Brussels dimanche mettra un terme à cette nouvelle journée de championnat en Euromillions Basket League. (Belga)