Euromillions Basket League - Ostende prend seul la tête du championnat

(Belga) Ostende s'est imposé mardi soir à domicile face à Malines (94-70) en Euromillions Basket League, le championnat de basket belge. Dans le même temps, le co-leader montois a été surpris chez lui par Limburg United (75-78).

Dans une rencontre dominée de bout en bout (27-16 et 52-35 à la pause), les Côtiers ont pu compter sur Loïc Schwartz, 22 points et meilleur marqueur du match, pour faire la différence. Au retour des vestiaires, les joueurs de Dario Gjergja n'ont pas relâché la pression (76-52) pour s'imposer sans problème 94-70. Domien Loubry a inscrit 20 points pour les Malinois. Dans l'autre match de la soirée, Mons a été surpris à domicile par Limburg United. Les visiteurs ont fait la course en tête une grande partie de la rencontre grâce à une excellente entame de match (11-23 et 34-47 à la pause). L'écart a grimpé jusqu'à 15 unités avant le réveil des Hennuyers qui ont complètement renversé la vapeur pour repasser devant à quelques minutes de la fin du match (72-70) sous l'impulsion de Jabril Durham (16 points). Les Limbourgeois s'en remettaient ensuite au duo Ajay Mitchell (16 points) et Silas Melson (21 points) pour s'imposer sur le fil 75-78. Au classement, Ostende prend seul la tête du championnat avec un bilan de 16 victoires pour 3 défaites, devant Mons (15-4) et Anvers (12-7). Suivent Alost (11-9), Charleroi (9-11), Limburg United (9-9), Louvain (7-12), le Brussels (4-18), Malines (7-9) et Liège (5-13). (Belga)