Euromillions Basket League - Pas de problème pour Alost à Louvain

(Belga) Alost s'est imposé en déplacement à Louvain (69-96) mardi soir pour le compte de la 17e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Après un premier quart-temps équilibré (21-20), les Alostois ont accéléré au début du deuxième quart en plaçant un 0-13 sous l'impulsion du MVP de la saison (24 points pour Vladimir Mihailovic) pour virer en tête à la pause (37-51). Au retour des vestiaires, les Alostois continuaient sur leur lancée pour faire grimper l'écart au-dessus de la barre des vingt unités (56-78). Le Louvaniste Jonas Delalieux (15 points et 9 rebonds) avait beau se démener, ce n'était pas suffisant pour répondre au collectif alostois (69-96) qui termine le match avec cinq joueurs à plus de dix points. Au classement, les Montois restent en tête avec un bilan de 19 victoires pour 5 défaites, devant Ostende (18-5) et Anvers (16-9). Suivent Alost (16-9), Limburg United (14-11), Louvain (11-13), le Spirou (9-16), Malines (9-15), Liège (6-18) et le Brussels (4-21). (Belga)