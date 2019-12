Euromillions Basket League - Victoire pour Spirou Charleroi et Anvers

(Belga) Le Spirou de Charleroi a empoché sa quatrième victoire de la saison vendredi soir dans son Dôme face au Brussels (82-67) pour le compte de la deuxième journée du deuxième tour de l'Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans l'autre match de la soirée, Anvers a été s'imposer sur le parquet d'Alost (68-85) et enregistre son 7e succès de la saison.

Le Spirou de Charleroi s'est fait très peur vendredi soir à l'occasion de la réception du Phoenix Brussels. Les Carolos ont rapidement pris les commandes de la rencontre, menant 8-0 et 27-8 en maîtrisant son sujet jusqu'à la mi-temps (44-26). Mais au retour des vestiaires, le Brussels resserrait sa défense et petit à petit, l'écart se réduisait et à l'entame des dix dernières minutes, le Brussels était au contact à 61 partout. Une remontada presque parfaite pour les joueurs de Serge Crevecoeur qui ont finalement craqué dans les dix dernières minutes (82-67). Le Spirou de Charleroi empoche sa 4e victoire de la saison et se présente avec un bilan de 4 victoires pour 6 défaites, soit le même bilan que le Brussels. Dans l'autre match de la soirée, Anvers est allé s'imposer au Forum d'Alost (68-85). Pendant 30 minutes, les deux équipes ont fait jeu égal (24-26/36-42 et 54-62) mais les Anversois ont fait la différence dans les dix dernières minutes remportées 14-23. C'est le duo Dave Dudzinski (18 points) et Hans Vanwijn (16 unités) qui a fait la différence. Anvers enregistre sa 7e victoire de la saison (pour 3 défaites) et grimpe provisoirement à la première place du championnat. Alors compte à présent 4 victoires pour 6 défaites. (Belga)