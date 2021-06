Euromillions Basket League - Vrenz Bleijenbergh se présente officiellement à la draft NBA 2021

(Belga) Le Belge Vrenz Bleijenbergh (20 ans) a annoncé ce mardi qu'il se présentait officiellement à la prochaine draft NBA qui se tiendra le 29 juillet prochain au Barclays Center de New York.

Actif du côté d'Anvers depuis son plus jeune âge, Vrenz Bleijenbergh (20 ans) a décidé de se présenter à la prochaine draft en vue d'intégrer la NBA dès la saison prochaine. "J'ai passé 17 ans avec cette incroyable équipe d'Anvers. J'ai commencé quand j'avais quatre ans et j'ai franchi les étapes pour arriver en équipe première. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont permis de grandir en tant que joueur mais également en tant que personne. Il est temps pour moi d'écrire un nouveau chapitre et je suis excité de le commencer", explique le jeune homme sur les réseaux sociaux. Cette saison, en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, l'Anversois tournait à 9.5 points, 5.4 rebonds et 3.9 passes par match en 26 minutes. Pour rappel, Anvers a été éliminé en demi-finale des playoffs par Mons. La prochaine draft NBA, qui regroupe les meilleurs jeunes joueurs, se déroulera le 29 juillet prochain au Barclays Center de New York. Pour rappel, chaque franchise NBA choisi, tour à tour, les joueurs qu'elle veut recruter. Par le passé, le Belge Axel Hervelle avait été drafté par les Denver Nuggets en 52e position en 2005 mais n'a finalement jamais joué en NBA.