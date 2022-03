Euromillions Volley League - Alost complète le dernier carré

(Belga) Alost a décroché le dernier billet pour les demi-finales des play-offs de l'Euromillions Volley League, le championnat de Belgique messieurs de volley. Samedi, les Alostois se sont imposés 3-2 (25-18, 25-17, 18-25, 21-25, 15-13) face à Louvain dans la belle du quart de finale opposant les deux équipes, qui avaient terminé respectivement 4e et 5e de la phase classique du championnat.

Louvain avait gagné la 1e manche 2-3 à Alost, qui avait pris sa revanche en s'imposant 2-3 à Louvain mercredi, décrochant la belle. Alost, finaliste malheureux de a Coupe de Belgique face à Gand le mois dernier, rejoint Roulers, Maaseik et Menin, qui avaient déjà assuré leur qualification pour le Champions Final Four pour le titre mercredi. Les quatre perdants des quarts de finale (Gand, Waremme, Achel et Louvain) disputeront eux le Challenge Final Four pour le dernier ticket européen.