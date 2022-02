EuroMillions Volley League - Le duel des mal classés Achel - Waremme arrêté en raison d'une fuite dans le toit

(Belga) Le duel entre Waremme et Achel, dernière rencontre de la 12e journée de l'EuroMillions Volley League, a été arrêté dimanche après-midi en raison d'une fuite dans le toit du club liégeois.

Achel avait remporté le premier set 21-25 et Waremme menait 19-18 dans le 2e. Ce duel sera remis à une date ultérieure qui reste encore inconnue, a confirmé le club à Belga. Samedi, Roulers, leader de la D1 masculine de volley s'est incliné 3 sets à 2 à Menin dans le choc de la journée. Malgré une deuxième défaite cette saison, Roulers reste en tête avec 26 points. Alost, Menin et Maaseik partagent la 2e place avec 20 points. Louvain (14) et Gand (11) sont devant Achel (8) et Waremme (4). (Belga)