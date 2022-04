Euromillions Volley League - Maaseik domine Menin 3-1

(Belga) Maaseik s'est imposé 3 sets à 1 (25-23, 20-25, 25-20, 26-24) face à Menin mercredi lors de la 5e journée du Champions Final Four de l'Euromillions Volley League, le championnat de Belgique de volley. Les Limbourgeois privent ainsi les Flandriens d'un ticket pour la finale face à Roulers.

Roulers, champion en titre, s'était imposé trois sets à zéro (25-16, 25-22, 27-25) face à Alost mardi. Invaincu, Roulers est en tête du classement avec 14 points et déjà assuré de disputer la finale. Suivent Menin avec 9 points et Maaseik (7). Alost est dernier avec cinq défaites en autant de rencontres. Samedi, la 6e et dernière journée proposera une affiche entre Menin et Roulers. Alost recevra Maaseik. Les deux premières formations à l'issue de la 6e et dernière journée du Champions Final 4 se disputeront le titre national en finale. En Challenge Final Four, Waremme s'est incliné 0-3 (22-25, 17-25 , 18-25) face à Louvain et Gand a dominé Achel 3-0 (25-20, 25-20, 25-18). Gand, vainqueur de la Coupe du du Challenge Final Four, est en tête avec 15 points sur 15, devant Achel (8), Louvain(4) et Waremme (3). (Belga)