Euromillions Volley League - Menin se qualifie pour la finale des playoffs au détriment de Maaseik

Menin affrontera Roulers en finale des playoffs de l'Euromillions Volley League, le championnat de Belgique de volley, à l'issue de la dernière journée du Champions Final Four samedi.

Hasard du calendrier, Menin et Roulers s'affrontaient lors de cette ultime journée. Les locaux se sont imposés 3-2 (25-22, 21-25, 25-21, 20-25, 15-13) et joueront donc la finale des playoffs face aux Roulariens, déjà assurés de la première place et l'avantage du terrain en finale. Quelques minutes plus tôt, Maaseik avait fait le travail en s'imposant 3-0 sur le terrain d'Alost (25-19, 25-22, 25-23). Les Limbourgeois devaient espérer une défaite de Menin contre Roulers pour se qualifier pour la finale. Maaseik termine donc à la 3e place avec 10 points derrière Menin (11) et Roulers (15). Alost ferme la marche avec 0 point. Dans le Challenge Final Four, qui offre le dernier ticket européen, Gand, déjà assuré de la première place, a terminé sa saison par une défaite 3-1 (25-23, 25-17, 23-25, 25-18) à Louvain. Dans l'autre rencontre de la journée, Waremme s'est incliné 3-1 (25-18, 25-17, 19-25, 25-23) à Achel. Gand termine donc le Challenge Final Four à la première place avec 15 points et sera européen la saison prochaine. Achel prend la deuxième place avec 10 points, devant Louvain (7) et Waremme (3).