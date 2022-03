Euromillions Volley League - Roulers, Alost et Menin prennent une option

(Belga) Roulers, Alost et Menin ont tous pris une option sur le Champions Final Four en s'imposant samedi soir dans les premières manches qualificatives, jouées au meilleur des trois matches, pour les playoffs de la D1 belge masculine de volley.

Roulers, finalement premier à l'issue de la phase classique après avoir eu gain de cause dans l'affaire de la qualification du joueur de Maaseik Renet Vanker, s'est très facilement imposé sur le terrain de Waremme, lanterne rouge de la saison régulière, sur le score de 0-3 (16-25, 16-25, 17-25). Dans le duel entre les N.3 et 6 de la phase classique, Menin a fait respecter son statut en l'emportant 2 sets à 3 (17-25, 25-21, 22-25, 25-22, 9-15) au terme d'un match disputé. Lou Kindt a terminé la partie avec 20 points au compteur pour Menin. Enfin, la partie la plus indécise sur papier, entre Alost et Louvain, respectivement 4e et 5e de la phase classique, a vu Alost émerger au bout du suspense. La partie s'est jouée au 5e set et les Alostois, bien que menés 1-2, ont empoché la victoire (14-25, 25-19, 25-23, 21-25 et 13-15). Vendredi, Maaseik s'est imposé trois sets à deux (19-25, 25-16, 25-16, 23-25, 15-12) sur le terrain de Gand dans le premier match du weekend. Les deuxièmes manches sont prévues le mercredi 16 mars à 20h30. Les troisièmes manches éventuelles se joueront le samedi 19 mars. Les quatre vainqueurs de ces confrontations joueront le Champions Final Four pour le titre. Les quatre perdants disputeront eux le Challenge Final Four pour le dernier ticket européen. (Belga)