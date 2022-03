Euromillions Volley League - Roulers, Maaseik et Menin qualifiés pour les demi-finales

(Belga) Roulers, Maaseik et Menin se sont qualifiés mercredi pour les demi-finales des play-offs du championnat de Belgique de volley messieurs.

Déjà vainqueur 0-3 à Waremme au match aller la semaine dernière, Roulers a confirmé en battant le club wallon, lanterne rouge de la phase classique, 3-0 (25-18, 25-12, 25-12) mercredi au match retour manches qualificatives pour les play-offs, jouées au meilleur des trois matches. Après s'être imposé 2-3 à Gand, Maaseik a de nouveau battu les Gantois -3-1 (25-20, 25-18, 22-25, 25-17)- mercredi. Menin, qui avait aussi gagné à l'aller, a validé son billet pour le dernier carré en écartant Achel 3-0 (25-22, 25-20, 30-28). C'est par contre l'égalité entre Alost et Louvain, respectivement 4e et 5e de la phase classique. Après qu'Alost s'et imposé 2-3 à Louvain à l'aller, Louvain est aussi allé s'imposer en cinq sets (22-25, 25-23, 25-22, 21-25, 11-15) mercredi à Alost. Il faudra donc une belle, prévue samedi à Alost, pour désigner le dernier qualifié pour le Champions Final Four pour le titre. Les quatre perdants disputeront eux le Challenge Final Four pour le dernier ticket européen. (Belga)