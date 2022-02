EuroMillions Volley League - Roulers mord la poussière à Menin, Maaseik s'impose à Louvain

(Belga) Roulers, leader de l'EuroMillions Volley League, la D1 masculine de volley, s'est incliné 3 sets à 2 à Menin dans le choc de la 12e journée de championnat.

Les Roulariens ont concédé une 2e défaite cette saison. La partie s'est ponctuée sur le score de 25-21, 17-25, 25-23, 23-25 et 15-6. Le duo de Menin Simon Plaskie (25 pts) et Lou Kindt (21 pts) a été décisif. Maaseik, qui avait infligé à Roulers sa première défaite de la saison, s'est imposé 1-3 (25-18, 18-25, 12-25 et 17-25) à Louvain. Au classement, Roulers reste en tête avec 26 points (11 matches). Alost (11 m.), Menin (10 m.) et Maaseik (10 m.) partagent la 2e place avec 20 points. Cette 12e journée se ponctuera dimanche par le match entre Achel et Waremme, les deux derniers de la classe.