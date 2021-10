Europe Super Cup - Troisième revers en quatre matches pour les Brussels Devils

(Belga) Les Brussels Devils ont enregistré une troisième défaite en quatre matches en Europe Super Cup de rugby. Samedi au stade Nelson Mandela de Bruxelles, la franchise bruxelloise s'est inclinée 13-38 devant les Portugais de Lusitanos.

Les Brussels Devils ne sont pas parvenus à créer la surprise samedi contre des Portugais qui ont conservé leur brevet d'invincibilité dans cette nouvelle compétition mise sur pied par Rugby Europe pour "améliorer le niveau de jeu dans les pays respectifs, dans le but de soutenir leurs équipes nationales". Les Bruxellois, déjà battus par les Néerlandais de Delta (34-13) et les Espagnols de Castilla y Leon Iberians (7-47), comptent une victoire, acquise contre Delta (27-21). Ils sont derniers de la Conférence Ouest alors que les Lusitanos conservent la tête avec quatre victoires en autant de matches. Iberians est 2e (2v-2d), Delta 3e (1v-3d). Il reste deux rendez-vous pour les Brussels Devils de Thibaut André, à Lisbonne le 4 décembre (15h) contre les Lusitanos puis le 11 décembre (11h) à Valladolid contre les Iberians. La Conférence Est comprend Black Lion (Géorgie), Tel-Aviv Heat (Israël), Enisey-STM (champion de Russie) et le Lokomotiv Penza (vice-champion de Russie). Le premier tour se compose de six journées, avec des matchs aller et retour, jusqu'en décembre. Au terme de cette phase, les deux premiers de chaque Conférence se qualifieront pour les demi-finales, programmées en avril 2022. Les vainqueurs des Conférences évolueront à domicile. La finale se tiendra en mai 2022. (Belga)