European Golden League de volley - L'Estonie encore trop forte pour les Red Dragons

(Belga) Les Red Dragons ont encore été battus par l'Estonie, dans leur deuxième match du deuxième tournoi de l'European Golden League de volley-ball. L'équipe nationale belge masculine s'est inclinée 3 sets à 1 (20-25, 28-26, 32-30 et 28-26), samedi à Liepaja.

La semaine dernière, les Belges avaient disputé leur premier tournoi de la Golden League européenne à Tartu, en Estonie. Ils s'étaient imposés contre la Lettonie (3-1) et l'Espagne (3-1), mais avaient perdu le 30 mai contre l'Estonie (2-3, après avoir mené deux sets à zéro). Ce week-end, les Red Dragons disputent un deuxième tournoi en Lettonie, où ils affronteront les mêmes adversaires. Vendredi, ils ont battu la Lettonie (3-1) et doivent encore rencontrer l'Espagne dimanche à 14h00. Le Final Four de la Golden League européenne sera organisé au Sportcampus Lange Munte à Courtrai les 19 et 20 juin. La Belgique est en tant qu'organisatrice directement qualifiée pour ce tournoi. Du 1er au 19 septembre, les championnats d'Europe se joueront en Pologne, en République tchèque, en Finlande et en Estonie. Elle y rencontrera la Pologne, la Serbie, l'Ukraine, la Grèce et le Portugal qui éolueront dans e groupe A à Cracovie, en Pologne. (Belga)