European Golden League de volley - Premier revers pour les Red Dragons, renversés par l'Estonie

(Belga) La Belgique (FIVB 19) a été battue 3 sets à 2 par l'Estonie (FIVB 64), dimanche, à Tartu, dans son troisième match de l'European Golden League de volley messieurs. Les Red Dragons avaient pourtant remporté les deux premiers sets, 20-25 et 20-25, mais les hommes de Fernando Munoz ont subi le retour des Estoniens 25-19, 25-21 et 18-16.

Les Red Dragons avaient battu 3-1 la Lettonie (FIVB 41) vendredi et l'Espagne (FIVB 33), sur le même score, le lendemain, dans le groupe A. Plus tôt dans la journée, l'Espagne s'est jouée 3-1 de la Lettonie. L'Estonie occupe la tête du groupe avec 8 points, devant la Belgique (7 points). L'Espagne suit avec 3 unités et la Lettonie, bloquée à 0, ferme la marche. Cette poule A de la compétition se retrouvera pour un second tournoi, prévu du 4 au 6 juin en Lettonie. Les Belges y affronteront une nouvelle fois la Lettonie le 4 juin, l'Estonie le 5 et l'Espagne le 6 juin. Le Final Four de l'European Golden League se tiendra les 19 et 20 juin au Lange Munte de Courtrai. La Belgique est directement qualifiée en tant que pays-hôte. (Belga)