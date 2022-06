European Golden League - La République tchèque remporte la finale

(Belga) La République tchèque (13e nation au classement européen établi par la CEV) a remporté la finale de l'European Golden League de volley masculin, dimanche à Varazdin en Croatie. Elle a battu la Turquie (CEV 9) trois sets à zéro: 25-21, 25-22, 21-25, 27-25.

La 3e place de ce Final Four est revenue à la Croatie (CEV 16) qui a battu dans la petite finale l'Ukraine (CEV 10) 3-2 (25-20, 25-19, 18-25, 17-25, 17-15). La Belgique (CEV 14) avait terminé troisième de son groupe derrière la République tchèque et l'Estonie (CEV 23) et devant la Lettonie (CEV 32). Seul le premier de la poule se qualifiait pour le Final Four. (Belga)